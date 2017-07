Trotz Schikanen beim Gipfel

Der letzte Zwischenstopp in Dortmund am frühen Mittwoch morgen: Voller Erwartungen stiegen noch etwa 50 Aktivisten zu. Die letzte Etappe des Sonderzugs stand bevor, der Großteil der Reisenden schläft. Mit etwa zwei Stunden Verspätung soll der Zug in Hamburg eintreffen. In Basel, Stuttgart, Heidelberg und Frankfurt war er bereits lautstark empfangen, waren die abreisenden Gipfelgegner mit Transparenten und kleinem Feuerwerk verabschiedet worden.

Wie erwartet, hatte es sich die Polizei nicht nehmen lassen, den Zug noch vor Basel zu stoppen und mit Spürhunden zu durchsuchen. In Basel selbst waren die Kontrollen offenbar ganz bewusst in die Länge gezogen worden. Zehn Mitreisende wurden geschlagene drei Stunden lang durchsucht, einige durften letztlich nicht mitfahren. Nach Absprache mit den von den Einschüchterungsversuchen Betroffenen hatte der Sonderzug schließlich seinen Weg fortgesetzt. Sie werden andere Wege finden, um an den Protesten teilzunehmen, waren...