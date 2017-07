Vor dem Sturm

Business as usual. An der Langen Reihe im Hamburger Bahnhofsviertel St. Georg pusten zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung mit Laubbläsern ein paar Blätter vom Gehweg auf die Fahrbahn. Viertel vor sechs Uhr morgens ist das keine Freude für die Anwohner. Der Mann, der vor der Filiale der Stadtbäckerei Brötchen auslädt, ist auch nicht eben leise. Gegenüber im Café Beldi ist noch nichts los. Auf der Markise steht der Name des Cafés auf deutsch: Schöner Tag.

Den soll es am Donnerstag geben, meteorologisch gesehen. 25 Grad sind avisiert für diesen 6. Juli in Hamburg. Auch politisch könnte es heiß werden heute, allerdings nicht heiter. Am Vortag des G-20-Gipfels versammelt sich um 16 Uhr der entschlossenste Teil der Gegendemonstranten unter dem Motto »Welcome to Hell« auf dem Fischmarkt zur Demo. Aber von deren Teilnehmern dürfte wohl um sechs Uhr morgens an diesem wichtigen Tag kaum einer wach sein. Der schwarze Block schläft noch.

Dafür ist die Polizei hellwach. ...