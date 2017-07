»Etwas verrückt«

Dank des milliardenschweren TV-Vertrags können die Fußball-Bundesligisten in diesem Sommer so viel Geld wie noch nie ausgeben. Zweistellige Millionenbeträge sind im noch über 50 Tage geöffneten Sommertransferfenster mehr die Regel als die Ausnahme. Mit der Verpflichtung des Franzosen Corentin Tolisso von Olympique Lyon für 41,5 Millionen Euro stellten die Bayern bereits einen Rekord auf. Borussia Mönchengladbach pulverisierte mit den 17 Millionen Euro für den frisch gebackenen Confed-Cup-Sieger Matthias Ginter am Dienstag den vereinsinternen Höchstwert.

Möglich machen das unter anderem die rund 1,5 Milliarden Euro pro Saison, die von der Deutschen Fußballiga (DFL) in den kommenden Jahren ...