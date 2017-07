Medienmacht der Scheichs

Seit gut drei Wochen ist das Emirat Katar auf dem Landweg nicht mehr zu erreichen. Der große Nachbar Saudi-Arabien hat alle Grenzübergänge geschlossen. Für das Ende der Blockade hat er 13 Bedingungen gestellt. Eine davon: die sofortige Schließung des TV-Senders Al-Dschasira. Der katarische Fernsehkanal fördere den Terrorismus, so die saudische Regierung.

Die Drohung sei ein »inakzeptabler Angriff auf das Recht der freien Meinungsäußerung«, erklärte ein Sprecher der UN-Menschenrechtskommission am Freitag in Genf. Katar hat die Forderung umgehend zurückgewiesen. Al-Dschasira stehe nicht zur Disposition. Auch wenn Saudi-Arabien und seine Verbündeten Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate das Ultimatum Sonntag nacht noch einmal um 48 Stunden verlängerten: Pistolenrauch liegt in der Luft.

Saudi-Arabien ärgert sich schon länger über den Nachrichtensender aus Katar, der die höchsten Einschaltquoten in der gesamten arabischen Welt erreicht. Mit sei...