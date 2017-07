Der Pfarrer duscht

Die Polen seien die Italiener Osteuropas, meinte ein deutscher Teilnehmer des 46. Festivals »Lubuskie Lato Filmowe« (Lebuser Filmsommer), das am Wochenende im westpolnischen Lagow mit der Verleihung der Preise zu Ende ging. Zumindest in Westpolen ist eine Langmut verbreitet, der gerne dem Mezzogiorno zugeschrieben wird. Man genießt das Leben, ist gern katholisch, dabei auch ein bisschen Sozialist und im übrigen stolz darauf, der nationalkonservativen Regierung Paroli bieten zu können. Zum Beispiel mit diesem langlebigen, auf die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland ausgerichteten Festival. Auch den kommenden Kommunalwahlen sieht man optimistisch entgegen. Die Zentralregierung versuchte, bisherige Bürgermeister loszuwerden, per Gesetz sollte ihre Wiederwahl untersagt werden. Doch die Gesetzesinitiative scheiterte, so dass zumindest in Westpolen wohl viele der eher links orientierten Amtsträger wiedergewählt werden können.

Der Katholizismus spielte in vielen F...