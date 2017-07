Das milde Lächeln von Kim Il Sung

Nordkorea war nie ein Sehnsuchtsort der europäischen Linken. Im durch Kolonialmächte zersplitterten, immer neu aufgeteilten Ostasien sah es zumindest in der unmittelbaren Nachkriegszeit anders aus, auch, weil der Süden Koreas von Gewaltherrschaft und Armut geprägt war.

In ihrem neuen Roman »Die große Heimkehr« erzählt die in Südkorea geborene Wienerin Anna Kim von der Beziehung beider Landesteile in den frühen 60er Jahren. Drei junge Menschen wandern existentialistisch verloren durch ihre Zeit, begleitet von den Liedern Billie Holidays und den Schriften Albert Camus’.

Der Roman spielt in Südkorea und Japan, in Nordkorea verlieren sich die Spuren der Figuren. Gleichwohl ist dieses Nordkorea für alle die große Projektionsfläche. Wie in den meisten aktuellen Romanen gibt es mehrere Erzähl- und Zeitebenen. Yunho erzählt als alter Mann einer Übersetzerin die Geschichte von Johnny, Eve und ihm selbst. Eve ist eine Art Mata Hari, eine Spionin, die die beiden Jungs...