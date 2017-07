Auf der Suche nach einer Bleibe

»Der linke Flügel des Parti Socialiste sucht ein neues Haus«, berichtete am vergangenen Freitag verzagt die Traditionszeitung l’Humanité. Ob dieser linke Rest des PS das imaginäre Gebäude jemals finden wird, ist bis dato eine schwer zu beantwortende Frage. Auf den Weg gemacht hat sich am vergangenen Samstag immerhin der im April so hoffnungslos unterlegene Präsidentschaftskandidat des Parti Socialiste, Benoît Hamon. Einen PS, der den Namen »Socialiste« verdienen würde, gibt es ohnehin nicht mehr. Hamon hat daher eine politische Bewegung erfunden, die sich – nach ihrem Gründungsdatum – »Mouvement du 1er Juillet« nennt und die als eine Art außerparlamentarische Opposition auftreten will.

Jean-Luc Mélenchons »La France insoumise«, das »Unbeugsame Frankreich«, verfolgt ein anderes Ziel. Die »Widerspenstigen« erreichten mit 17 Abgeordneten Fraktionsstärke in der neuen Nationalversammlung. Sie wollen mit den Überbleibseln des Parti Communiste (PCF), der zehn Plä...