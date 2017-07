»Wir sind alle einer von uns!«

Das vergangene Wochenende bot die Hauptstadt samt Speckgürtel ein Potpourri verschiedener sportlich-gesellschaftlicher Aktivitäten. In den unteren Fußballigen wurde die Testspielphase richtig heiss. Ich traf die rein sportliche Entscheidung gegen rot-weiße Thüringer beim BFC Dynamo in Hohenschönhausen und für Altona 93 beim SV Babelsberg 03.

In den letzten Jahren hat sich Adolf-Jäger-Kampfbahn, die Spielstätte des Altonaer Fußball-Club von 1893 e. V. zu einem Eldorado für puristisch veranlagte Fußballkulturjünger entwickelt. Also auch für mich. Wem St. Pauli zu sehr Eventkultur ist, der geht in Hamburg zum AFC. Und jetzt sind die auch noch in die Regionalliga Nord aufgestiegen! Es entwickelt sich so etwas wie eine bundesweite Ausstrahlung.

Zum Gast-Freundschaftsspiel am Samstag in Babelsberg hatten AFC-Anhänger zum gemeinsamen Frühstück in die Kultur- und Schankwirtschaft BAIZ in der Schönhauser Allee in Berlin mobilisiert. Aus Hamburg begrüßten wir einen g...