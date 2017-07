Die Welt, wie sie uns gefällt

Die Zukunft könnte auch schön sein. Gearbeitet wird nur so lange, wie es der Arbeitsvertrag vorsieht, nicht eine, zwei, fünf Stunden in der Woche mehr. Damit der Beschäftigte gar nicht in die Versuchung kommt, wird seine Arbeitszeit protokolliert. Ist man aus dem Haus, dann ist Schluss. Wer weiß, vielleicht werden gar firmeneigene Handys ausgeteilt und am Abend wieder eingesammelt – die »dringende SMS« nach Feierabend bleibt jedenfalls aus. Wer einen Tag die Woche daheim arbeiten will, der erhält die Möglichkeit dazu. Und auf kleine Notfälle, etwa das die Treppe heruntergepurzelte Kind, muss der Chef Rücksicht nehmen – und dafür Zeit zur Verfügung stellen.

Etwa so stellt sich die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung die »Arbeit der Zukunft« vor. Vor zwei Jahren setzte die Stiftung eine gleichnamige Kommission ein, deren Bericht »Arbeit transformieren!« sie kürzlich veröffentlichte (siehe jW vom 29. Juni). An dieser Stelle soll das Papier, das auch unt...