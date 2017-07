Schon wieder gestern

Wenn man nicht zu den Zukunftsenthusiasten aus dem Kreis der supererfolgreichen Silicon-Valley-Technokraten gehört, wo man sogar an Dinge wie Unsterblichkeit in Form menschlichen Bewusstseins auf Chipplatinen glaubt, malt man sich die Zukunft unserer nicht wirklich witzigen Gegenwart vermutlich eher in hoffnungslosen, düster-dunklen Farbtönen aus. Welcome to the Future!? Sehr komisch.

Welcome to the Future heisst es nun auch auf DJ Hells fünftem Studioalbum – und führt damit gleichzeitig in die Irre. Die Platte heißt »Zukunftsmusik«, doch die Stücke darauf klingen gestrig wie zuletzt wenig aus der Welt der Unterhaltungselektronik. Uninteressant oder langweilig ist das Album deshalb aber nicht, zumal das, was DJ Hell darauf als Zukunft verhandelt, vielen Menschen in der Vergangenheit sehr viel Freude bereitet hat. In diversen modernisierten Varianten tut diese Musik das auch heute noch.

Helmut Josef Geier, 1962 in Altenmarkt an der Alz geboren und, sofern ni...