Zeiten ändern sich

Die Summe der Investitionen ausländischer Unternehmen in den USA ist zum Amtsantritt von Präsident Donald Trump enorm gesunken. Im ersten Quartal lagen die ausländischen Direktinvestitionen mit 83,6 Milliarden Dollar um fast 40 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres­quartals, wie die Wirtschaftswoche am Sonntag berichtete. Das Magazin beruft sich auf vorläufige Zahlen des US-Statistikamts Bureau of Economic Analysis.

Deutsche Firmen hätten nur noch 992 Millionen Dollar in die Schaffung oder Erweiterung von Produktionskapazitäten investiert. Im Schlussvierteljahr 2016 seien es noch rund 1,41 Milliarden gewesen, im Quartal davor fast vier Milliarden Dollar. »Die neue US-Administration sorgt für Verunsicherung bei vielen Unternehmen in Deutschland«, wird Stormy-Annika Mildner zitiert, Sprecherin für Auße...