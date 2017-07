Ende des Chaos

Es war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen Premierminister Narendra Modi von der hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) und der noch von der Vorgängerregierung ins Amt beförderte Präsident Pranab Mukherjee von der Kongresspartei (INC) gemeinsam in Aktion traten. Am Freitag um Mitternacht drückten Regierungschef und Staatsoberhaupt in der historischen Zentralhalle des Parlaments vor der versammelten Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Justiz auf einen Knopf, um den Anbruch einer neuen Ära zu signalisieren. Denn seit 1. Juli ist offiziell Schluss mit dem bisherigen Steuerchaos im Land. Statt 20 verschiedener Einzelsteuern in den 29 Unionsstaaten hat Modis Regierungsteam eine einheitliche Steuer auf Waren und Dienstleistungen (Goods and Services Tax, GST) eingeführt.

Etwa 1.000 Gäste wohnten dem Festakt bei, darunter die meisten Abgeordneten des Zentralparlaments, hohe Richter und Ministerialbeamte sowie Wirtschaftsbosse wie Ratan Tata, P...