Jubelpolen gesucht

Richtiges Glück mit der Wahl ihrer Bündnispartner hat die nationalkonservative polnische Regierung nicht. Zu Beginn ihrer Amtszeit im Winter 2015/16 setzte sie auf eine Allianz mit Großbritannien, marktradikal und antirussisch. Dann kam der »Brexit«. Ein Treffen mit der spanischen Regierung am vergangenen Wochenende wurde bereits bei der Vorbereitung zur Peinlichkeit, weil sich die polnische Seite nicht entscheiden konnte, wo es stattfinden sollte: in Wieliczka bei Krakow oder – wegen der U-21-Europameisterschaft – doch lieber in Warschau.

Bei den polnisch-spanischen Konsultationen kam viel Beschwörung »gemeinsamer Sichtweisen« heraus, aber wenig Konkretes. Polens Ziel ist, in der EU eine Sperrminorität gegen die von der BRD unterstützten Pläne Frankreichs zu schmieden, die Entsenderichtlinien so zu verschärfen. Damit würde polnischen Spediteuren und Baufirmen ihr wichtigster Konkurrenzvorteil abhanden kommen: die niedrigen Lohnkosten. Die Durchsetzung höh...