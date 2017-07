Archipel der Linken

In Rom haben sich am Sonnabend auf der Piazza Santi Apostoli führende Persönlichkeiten der Linken in und außerhalb des regierenden Partito Democratico (PD) mit ihren Anhängern versammelt. Sie warben um die Bildung einer regierungsfähigen Mitte-Links-Alternative für die anstehenden Parlamentswahlen. Über der Tribüne stand »Niemanden ausschließen« und »Zusammen« (Insieme). Zu den Rednern gehörte der frühere Bürgermeister von Mailand und jetzige Chef des parteiübergreifenden »Campo Progressista« (Fortschrittslager), Giuliano Pisapia. Daneben sprachen auch der ehemalige PD-Vorsitzende Pier Luigi Bersani und Exministerpräsident Massimo D’Alema. Beide führen die »Demokratische und Fortschrittliche Bewegung« MDP an.

Unter den laut Nachrichtenagentur ANSA etwa 8.000 Teilnehmern der Kundgebung befanden sich viele Mitglieder und Anhänger der im Februar gegründeten Sinistra Italiana (SI). So auch der frühere Vizeminister Stefano Fassina, während SI-Chef Nicola Fratoi...