Empörte Beschäftigtenvertreter

Bei Thyssen-Krupp gibt es offensichtlich Überlegungen, sich bei einer Fusion der Stahlsparte des Konzerns mit dem Konkurrenten Tata Steel mit der Rolle als Juniorpartner zu begnügen. Dagegen laufen die Beschäftigtenvertreter nun Sturm. »Ich halte von einer Minderheitsbeteiligung gar nichts. Das lehnen wir ab«, sagte Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. »Das wäre noch schlimmer als ein 50:50-Joint-Venture.« Die Stahlsparte würde total abhängig von einem ausländischen Investor, von dem man nicht wisse, wie er sich in Sachen Sicherung der Arbeitsplätze und Standorte sowie in Fragen der Mitbestimmung und der Beschäftigtenrechte verhalte, kritisierte Segerath, der auch im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt.

Das Handelsblatt hatte zuvor unter Berufung auf einen Konzernmanager berichtet, dass die Essener bei einem Zusammenschluss nicht die Mehrheit übernehmen wollen, um das Stahlgeschäft aus der Bilanz zu bekommen. D...