Chronik eines Überfalls

Sie hatten dem Frieden nicht getraut, obwohl sie vor Gericht gewonnen hatten. Aber am Sonntag morgen verbreiteten die Organisatoren des »Antikapitalistischen Camps« gegen den G-20-Gipfel in Hamburg, dass das Verwaltungsgericht am Vorabend unter anderem den Aufbau von Schlafzelten genehmigt habe (jW berichtete). Man werde ab 12 Uhr damit beginnen, im Elbpark Entenwerder im Stadtteil Rothenburgsort die Infrastruktur zu schaffen, um vielen Menschen die Teilnahme am Protest gegen die G 20 zu ermöglichen. Zugleich teilten die Veranstalter mit: »In der letzten Woche hat die Polizei mehrfach gezeigt, wie wenig sie von gerichtlichen Urteilen und Versammlungsrecht hält. Daher erwarten wir nicht, dass der Aufbau ungestört vonstatten gehen kann.«

Tatsächlich zogen dann bereits gegen Mittag starke Polizeikräfte in dem der Hafencity benachbarten Stadtteil auf. Eine Postenkette versperrte ankommenden Campern den Zutritt zu der großen Wiese, auf der das Zeltlager entste...