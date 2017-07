EU setzt auf Libyen

Es ist ein tödliches Vorhaben zur Abwehr von Flüchtlingen. Im Mittelpunkt des Sechspunkteplans, der am Donnerstag von den EU-Innenministern beraten werden soll, steht das vom Westen in einen Bürgerkrieg gebombte Libyen. Dessen Küstenwache soll mehr Geld erhalten. Außerdem sind schärfere Grenzkontrollen im Süden des nordafrikanischen Landes vorgesehen. Viele Flüchtlinge aus Afrika versuchen, von Libyen aus über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Ein gefährliches Unterfangen, bei dem in den vergangenen sechs Monaten bereits mehr als 2.200 Menschen ihr Leben verloren haben.

Doch auch für Helfer, die Schiffbrüchige bergen, sollen neue Regeln in Form eines »Verhaltenskodexes« aufgestellt werd...