»Man ist schnell beim Zehn- oder Elf-Stunden-Tag«

An diesem Dienstag werden Berlins Lehrerinnen und Lehrer vor der Senatsverwaltung für Bildung protestieren. Sie fordern eine Reduzierung der von ihnen zu leistenden Pflichtstunden. »Runter mit der Arbeitsbelastung«, heißt es im Aktionsaufruf. Wie stellt sich die Situation der Kollegen derzeit dar?

Wir haben in einigen Berliner Bezirken eine Befragung der Kolleginnen und Kollegen durchgeführt: Immer wieder gaben sie an, dass die Arbeitsbelastung zu hoch ist und man die anfallenden Aufgaben nicht mehr schafft. Der Stress nimmt zu, Arbeiten bleiben liegen. Nun gibt es dieses Problem nicht nur in Berlin. Eine Studie der GEW in Niedersachsen brachte das gleiche Ergebnis. Doch es gibt etliche Bundesländer, in denen Lehrer weniger Pflichtstunden haben als in Berlin. Vor wenigen Jahren reduzierte etwa Brandenburg die Zahl, dort muss also weniger unterrichtet werden, gleichzeitig werden die Lehrer besser bezahlt als in der Hauptstadt. Doch in Berlin wurde nun fast ...