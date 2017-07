Zerstörer provoziert China

Am Freitag beginnt der G- 20-Gipfel in Hamburg. Manche Gäste reisen früher an, um das ungewohnte Gedränge an Staatschefs zu bilateralen Treffen zu nutzen. Am Mittwoch wird Xi Jinping, der chinesische Präsident, in Deutschland erwartet. Spätestens am Donnerstag landet US-Präsident Donald Trump. Doch Überraschungen stehen kaum an, denn telefonisch dürfte etliches längst besprochen sein: Beide seien einig im Bestreben, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu halten, hatte das US-Präsidialamt nach einem solchen Telefonat am Sonntag abend mitgeteilt.

Sollten Trump und sein chinesischer Amtskollege einen Modus vivendi, gar einen vertrauensvollen Umgang miteinander gefunden haben? Nach einem ersten Treffen hatte der US-Amerikaner den chinesischen Präsidenten und Generalsekretär der Kommunistischen Partei bereits seinen »Freund« genannt. Wenn das so ist, dann wäre diese Freundschaft kaum als konfliktfrei zu bezeichnen. Denn schon beim nächsten Gespräch am ...