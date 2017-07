Gute Nachbarn

Einen wunderschönen guten Morgen! Zwölf Spieltage lang hatte Estudiantes de La Plata die Meisterschaft der Primera División überlegen angeführt. Am 13. Spieltag gewannen die Boca Ju­niors mit einem überragenden Carlos Tévez 4:2 im Monumental der Riverplatenses, zogen am »Pincha« vorbei und gaben das Tabellenspitzchen auf dem Weg zum 26. Titelgewinn nie wieder her. Die »Xeneizes« gewannen vier von fünf Klassikern, das war ausschlaggebend.

Torschützenkönig wurde mit 21 Treffern Darío Benedetto (Boca), der erste Neuner, der es schaffte, den legendären Martín Palermo vergessen zu machen. Nun wurden noch drei Teams ermittelt, die Argentinien 2018 neben den Boca Juniors und River Plate in der kontinentalen Copa Libertadores vertreten. Estudiantes de La Plata spielte gegen Absteiger Quilmes aus dem Süden von Buenos Aires und benötigte einen Dreier. Quilmes zeigte Rückgrat und gab noch einmal alles. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein wollte Estudiantes einfach...