Felge oder Scheibe

Die zweite Etappe der Tour de France wird in die Technikgeschichte des Radsports eingehen. Mit dem Thüringer Marcel Kittel gewann am Sonntag nicht nur der erste Profi mit Scheibenbremse am Hinterrad eine Etappe des bedeutendsten Radrennens der Welt. Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel in Lüttich war zudem Reto Hollenstein (Schweiz) gestürzt, der ebenfalls eine drehende Bremsscheibe montiert hatte. Glücklicherweise kam dabei niemand mit dem scharfkantigen Rotor in Berührung. Wegen der Verletzungsgefahr wird die Technologie von der Fahrergewerkschaft CPA abgelehnt.

Auf Druck der Hersteller genehmigte der Weltverband UCI dennoch eine Testphase, Tour de France eingeschlossen. Er sei mit »einer verbesserten Version von Shimano gefahren«, warb Kittel auf der Pressekonferenz nach dem Etappensieg. »Gerade wenn man den Regen heute gesehen hat: Das wird den Rennfahrern helfen, besser zu bremsen.«

Im Frühjahr hatte Sky-Profi Owain Doull noch Schnittwunden am Fuß auf Kittel...