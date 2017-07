Geheim für 120 Jahre

Teile eines internen Berichts der hessischen Verfassungsschutzbehörde, aus dem hervorgeht, dass sie 1999 einen Hinweis auf »National-Sozialistische Untergrundkämpfer Deutschlands« bekommen habe, sind für 120 Jahre als geheim eingestuft. Ob dies rechtlich überhaupt möglich ist, will die Linksfraktion im Landtag prüfen lassen – das kündigte vergangene Woche deren parlamentarischer Geschäftsführer Hermann Schaus an. Die Existenz des Reports war am 26. Juni bekanntgeworden, weil Vertreter der Linken im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss erwirkt hatten, dass die Geheimhaltungspflicht wenigstens für eine Zusammenfassung aufgehoben wurde. Sie hatten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Zeugens...