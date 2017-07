Kurzer Vorlauf

Das Leben, es führt unweigerlich zum Tode. Pop wollte davon lange nichts wissen – der Tod wurde gern in die Ecke verdrängt: Soll sich der Gothic Rock dem Thema widmen oder irgendeine Metal-Spielart, wir feiern das Leben. Jetzt kommt er, qua Alter, doch wieder zurück: Pop selbst liegt im Sterben, schon seit geraumer Zeit, oder ist schon tot und geistert als Zombie herum. Und Zombies sind was? Wiedergänger – Untote, die ihren Frieden nicht finden. So wie Bands, die es einstmals gab und die immer wieder wiederkehren müssen, als Zombies ihrer selbst.

Ride

»Now this feeling’s so alive / But, as you or anything, we die«, sangen die vier Jüngelchen aus Oxford im Lied »Decay«, das 1990 auf ihrem Debüt »Nowhere« erschien. Damit hatten sie es recht früh ziemlich auf den Punkt gebracht. Das eigene Lebensgefühl. Das Lebensgefühl eines bestimmten Lebensabschnitts (irgendwo zwischen 15 und 21). Und das ihres Daseins als Band: Gerade noch jung und vital, ber...