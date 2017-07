Realitätsverlust

Von wegen Jupiter, von wegen Präsidialmonarch. Die Prädikate, die dem jungen Mann namens Emmanuel Macron auf die Schultern geladen wurden, kaum saß er im Pariser Élysée-Palast, sind für ihn nicht erst seit gestern zu schwer. Umgeben von all dem grässlichen Pomp eines absolutistischen Frankreichs des 17. Jahrhunderts, in diesem schlimmen Schloss Ludwigs XIV., das nicht die Befreiung der Völker symbolisiert, sondern die Arroganz und den Hochmut ihrer Eliten, sprach der 39 Lenze zählende Staatschef am Montag in seiner »Rede zur Lage der Nation« auch über »Realitätsverweigerung«. Die glaubt er, vor allem was »den Terrorismus« und dessen Bekämpfung betreffe, in diesen Tagen allenthalben und nicht nur in seinem Land zu sehen.

Macrons ganz eigene »Realität«, das sind überflüssige Abgeordnete, die man als Chef des Staates hinaus nach Versailles bestellt, um sie dort 90 Minuten lang mit Phrasen und pseudoph...