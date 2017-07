»Diese Räumung war politisch motiviert«

Es ist offenbar die Woche der Campräumungen durch die Polizei: Am frühen Montag morgen haben Beamte ein Lager von Umweltschützern in der österreichischen Stadt Graz aufgelöst. Seit rund einem Jahr betrieben die Aktivisten den Treffpunkt, um gegen den Bau eines Kraftwerks am Fluss Mur zu protestieren. Sie haben die Räumung miterlebt. Wie ging die Polizei vor?

Ich machte mich gleich auf den Weg zum Camp, nachdem ich von den Vorgängen erfahren hatte. Die Polizisten zeigten mir dort den Bescheid der Stadt Graz, die als Eigentümerin des Grundstücks die Räumung verlangt hatte. Wie genau sie das Lager niederrissen, konnte ich nicht sehen. Doch da dort keine festen Bauwerke standen, dürfte es nicht schwierig gewesen sein. Ohnehin waren nur zwei Aktivisten dort, die sich in den Baumhäusern aufhielten, die im Camp errichtet worden waren. Die beiden verließen das Camp friedlich, was angesichts von mehr als 30 Beamten auch kein Wunder war. Dann machte sich die Polizei...