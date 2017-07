Alle gegen Netti

Das Grips-Theater-Stück »Alle außer das Einhorn« beginnt mit einem Tanz menschlicher Marionetten. Mit langsamen, abgehackten Bewegungen verdeutlichen Schauspieler vor einer roten Wand das Grundprinzip des Mobbings: Alle gegen einen. Fürderhin wird auf dieser Wand gezeigt, was die Figuren des Stücks auf ihren I-Phones tun. Das blinkt im Takt, mit dem Botschaften getippt, gesendet, geteilt werden und vermittelt Erwachsenen eine Ahnung davon, was Kinder in der Internetkommunikation für Sensationen erleben.

Die Bühne ist sparsam eingerichtet, ohne jegliches Mobiliar. Wie Kasperlepuppen springen zwei Figuren mit Tüten auf den Köpfen, die entfernt an Ku-Klux-Klan-Kapuzen erinnern, abwechselnd hinter der Wand hervor und brüllen Inhalte von Hasseinträgen ins Publikum. Geschmäht wird ein Mädchen aus »gutem Hause«, »Netti« (sie hasst ihren Namen), aufrecht gespielt von Luisa-Charlotte Schulz.

Die zumeist sexuell konnotierten Hassbotschaften – »Ich rasier dich hinten«...