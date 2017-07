»Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden«

Die Bronze glänzt. Aus der Patina tritt der reine Goldton der Legierung hervor. Die Figur ist stellenweise glatt poliert von unzähligen Kindern, die sich auf den Schoß der überlebensgroßen Plastik setzen, die sie streicheln und doch mit ihrem lärmenden, lebendigen Spiel die Ruhe nicht stören, die von diesem monumentalen Bildwerk ausgeht. Man kann auch mit kurzen Beinen schnell auf den Sockel klettern oder sich hochheben lassen. Der Bildhauer hat das so gewollt. Käthe Kollwitz liebte Kinder. Seit bald 57 Jahren steht das Denkmal für diese unvergessene Künstlerin auf dem nach ihr benannten Platz im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg.

Das Umfeld dieses Standorts hat sich verändert, seit Käthe Kollwitz 1891 den Arzt Karl Kollwitz heiratete und mit ihm in den typischen Arbeiterbezirk zog, in ein Eckhaus der damaligen Weißenburger Straße, direkt am Wörther Platz. Hier erlebte sie das Elend, die dunklen Hinterhöfe, in denen den Kindern das Spielen verboten war,...