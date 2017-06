Rom, Blicke

Das ewige Pathos

Goethe, der »Weimarer Genius«, war seinerzeit Richtung Rom aufgebrochen, um ein lichteres, menschen- wie kunstfreundlicheres Klima als in Deutschland zu genießen; er hat seine Erlebnisse in der berühmten »Italienischen Reise« verewigt. Damit war er allerdings keineswegs originell, sondern bloß einem Trend gefolgt. Seit Jahrhunderten schon hatte es Europas große und kleine, vor allem: finanziell gut ausgestattete Geister in die »Ewige Stadt« getrieben. Man suchte dort eine aus dem Grab wieder auferstandene Antike, den Ursprung unserer Zivilisation.

Nordeuropas 2.000 Jahre währende Rom-Faszination – sie ist Gegenstand einer derzeit im ostwestfälischen Paderborn gezeigten Ausstellung, die mit solch einer gewaltigen Exponatfülle aufwartet, dass man das Thema allenfalls zu streifen vermag. Dazu gehören Skizzen, die der niederländische Maler Maarten van Heemskerck im 16. Jahrhundert angefertigt hat. Auffälliges Merkmal: Obwohl damals schon lange ...