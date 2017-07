Ein robustes Fahrzeug

Kleines Oldtimer-Treffen für den Frieden am vergangenen Sonnabend vor der Dresdner Frauenkirche. Die Lokalpresse hatte angekündigt, dass der Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle den Startschuss für eine Oldtimer-Friedensfahrt geben würde. Vielleicht 50 Zuschauer waren gekommen. Als Steimle in seinem gepflegten Oldtimer-Wartburg, einem grauen Kombi, auf dem Dresdner Neumarkt vorfuhr, ist das »Lada-Niva-Friedensfahrt-Mobil« längst da. Organisatoren der Tour sind die Macher des erstmals in diesem Jahr erschienenen Ost-Oldtimer-Magazins 79 Oktan, benannt nach dem alten Gemisch für Zweitakter. Die etwa 3.000 Kilometer lange Reise, die am Sonntag für 15 Fahrzeuge in Berlin begann, führt über die Hauptstädte Warschau, Minsk und Moskau bis nach Togliatti/Toljat...