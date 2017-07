Kollektiv schlägt Klasse

Bitter enttäuscht rissen sich die jungen Spanier im Regen von Krakau die Medaillen vom Hals – Symbole der Niederlage will im Fußball niemand. Sportlich ist das natürlich nicht, aber es geht ja auch um den zukünftigen Marktwert der Jungprofis.

Spanien war als der große Favorit ins Finale der U-21-Europameisterschaft gestartet und hatte dann äußerst knapp mit 0:1 gegen Deutschland verloren. Das Tor des Tages erzielte Mitchell Weiser von Hertha BSC per Kopfball in der 39. Minute. Es war erst Weisers zweites Kopfballtor in seiner Profikarriere. Wie groß ist der Mann? Ein Meter 76. Und war Deutschlands Sieg verdient? Auf jeden. Mit hohem läuferischen Aufwand und defensiver Disziplin kaufte das Team von Trainer Stefan Kuntz den spielerisch überlegenen Spaniern den Schneid ab und holte sich zum zweiten Mal nach 2009 den Titel.

Das spanische Team wirkte schon am Ende der zweiten Halbzeit mächtig frustriert. Es konnte sein gefürchtetes Passspiel kaum aufziehen – mei...