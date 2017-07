Überflüssiges Fragezeichen

Manfred Schünemann war einen Großteil seines Berufslebens lang DDR-Diplomat auf verschiedenen Posten in Osteuropa. Man merkt das seinem aktuellen Büchlein »Zerbricht die Ukraine?« an: Es liest sich wie eine Denkschrift an das vorgesetzte Ministerium, formuliert in weitgehend subjektlosen Sätzen, in denen es »sich entwickelt«, »heranreift«, »sich herausbildet« und so weiter.

Das ist schade, denn Manfred Schünemann hat eine Fleißarbeit vorgelegt. Aus ihr geht hervor, dass die mit dem Staatsstreich vom Februar 2014 durchgesetzte geopolitische Kehrtwende des Landes aus der Peripherie Russlands in die Peripherie des Westens nicht vom Himmel fiel. Sie war von langer Hand vorbereitet worden, von den USA und der EU, die sich ein objektives Dilemma der ukrainischen Staatlichkeit zunutze machten. Ein Dilemma, das allerdings nur auf der Grundlage bestand, dass 1991 alle politisch maßgeblichen Kräfte der Sowjetukraine beschlossen hatten, lieber auf eigene Rechnung wei...