Invasion des Privaten

Im Oktober 2010 enthüllte die Internetplattform indymedia einen Undercoveragenten in der britischen Umweltschutzbewegung. Der langjährige Aktivist Mark Stone war in Wirklichkeit der Polizist Mark Kennedy. Das war herausgekommen, als seine Geliebte in seiner Tasche einen Pass auf diesen Namen gefunden hatte. Arbeiten so professionelle Agenten? Andererseits: Gehen sie Liebesbeziehungen ein?

Kennedy alias Stone bekam dann Besuch von der Geliebten und anderen Leuten aus der Bewegung. Nach einer mehrstündigen Diskussion erwies er sich als geständig. Daraufhin wurde der Guardian informiert, und man konnte die ganze Sache in der Zeitung lesen. In der Folge wurde bekannt, das Kennedy/Stone auch in Berlin in der anarchistischen Szene aktiv gewesen war, sich an Straftaten beteiligt hatte und sexuelle Beziehungen zu weiteren Aktivistinnen eingegangen war.

Die beiden Guardian-Autoren Rob Evans und Paul Lewis haben diese Geschehnisse zum Anlass genommen, eine »Geschicht...