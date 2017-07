Schlussverkauf im Osten

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert beispiellosem Ausverkauf der DDR-Wirtschaft läutet nun die Treuhandnachfolgerin, die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG) den Ladenschluss ein. Bis 2030 will sie die letzten der ihr übereigneten einst volkseigenen Agrar- und Forstflächen privatisieren. Zum Verkauf stehen noch 1.300 Quadratkilometer Acker- und Weideland sowie 90 Quadratkilometer Wald. Das ist mehr als das Anderthalbfache der Fläche Berlins.

Seit dem 1. Juli 1992 privatisierte die BVVG bereits fast ein Siebtel der gesamten Fläche der DDR. Damit wechselten bisher insgesamt 1,4 Millionen Hektar Grund und Boden aus früherem Volksvermögen in andere Hände, informierte die Gesellschaft in einer Mitteilung am 22. Juni, gut ein Drittel davon Forstland. Letzteres hätten vor allem die Familien von Alteigentümern zurückerhalten, denen es vor der Bodenreform auf dem Gebiet der DDR gehört hatte, so die BVVG. Etwa 80 Prozent des Ackerlandes seien...