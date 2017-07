Damit der Krieg nie endet

In den knapp 16 Jahren, die seit dem 11. September 2001 vergangen sind, haben sich bewaffnete Organisationen und Gruppen, die vereinfachend als »Terroristen« zusammengefasst werden, über große Teile der Welt ausgebreitet. Hauptursache ist der von den NATO-Staaten betriebene Mix aus »Krieg gegen den Terror« einerseits und Militärinterventionen zum Sturz relativ stabiler Regierungen wie im Irak, Libyen und Syrien andererseits.

In diesem Zusammenhang ist das Gipfeltreffen zu betrachten, das am Sonntag in der Hauptstadt des nordwestafrikanischen Staates Mali, Bamako, stattfand. Teilnehmer waren neben dem frischgebackenen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die Oberaufsicht führte, die Staatschefs des sogenannten G-5-Sahel-Blocks. Ihm gehören die früheren französischen Kolonien Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad an.

Zweck des Treffens war die Verabschiedung eines formalen Beschlusses üb...