Zwei Parteien mit einem Interesse

Seit den jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA sind die verschiedenen Interessengruppen der Wählerinnen und Wähler weiter auseinandergedriftet. Grob betrachtet, weigert sich die eine Seite, den seit dem 20. Januar amtierenden Republikaner Donald Trump als legitimen US-Präsidenten anzuerkennen. Und die andere Seite betrachtet jene, die bei der Wahl gegen »ihren« Präsidenten gestimmt haben, im Grunde genommen als Abtrünnige.

In diesen Differenzen zeigt sich eine wachsende Kluft zwischen den sehr unterschiedlichen Ansichten über die Frage, in welche Richtung sich das Land entwickeln soll. Dies ist allerdings kein wirklich »neues« Phänomen. Alexis de Tocqueville, der brillante französische Politikwissenschaftler und Historiker, dessen klassisches Werk »Über die Demokratie in Amerik...