Zwischen Parlament und Guerilla

Gemäß Verfassung ist Indien eine »sozialistische« Demokratie. Die Realität hat damit wenig zu tun. In Wirklichkeit ist es ein zerrissenes Land, in dem die etablierte Linke – so wie in anderen G-20-Staaten auch – nicht selten die Interessen der Ausbeuter vertritt. Symbol dafür ist der indische Unionsstaat Westbengalen. Fast 34 Jahre lang, während sieben Legislaturperioden von 1977 bis 2011, regierte dort eine kommunistisch geführte Linksfront. Das ist alles andere als typisch für Indien, wo Kabinette mitunter keine lange Haltbarkeit haben. Überraschend kam das Ende vor sechs Jahren aber nicht. Der damals abgewählte Chefminister Buddhadeb Bhattacharya hatte in seinen letzten von insgesamt rund elf Amtsjahren eine knallharte neoliberale Politik betrieben, deren Kulminationspunkt bürgerkriegsähnliche Zustände auf dem Land waren. Der Tata-Konzern wollte dort eine Autofabrik zur Produktion seines Billigwagens »Nano« bauen. Gegen die dafür vorgesehenen Vertreibu...