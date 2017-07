Reaktionäre machen mobil

Nachdem der Bundestag am Freitag mit den Stimmen von SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen sowie Teilen der CDU/CSU-Fraktion die sogenannte Ehe für alle auf den Weg gebracht hat, formiert sich der Widerstand gegen die nun beschlossene rechtliche Gleichstellung. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU) stimmten beispielsweise dagegen. Ein Grund für sein Abstimmungsverhalten sei, so de Maizière, »dass wir aus meiner Sicht als Jurist dafür eine Verfassungsänderung gebraucht hätten«, sagte er Bild am Sonntag. Außerdem sei die Ehe für ihn »eine Verbindung zwischen Mann und Frau«. Damit stüt...