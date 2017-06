Schokoladenmousse

Das erste Jahr mit einem Baby ist ungefähr mit dem Arbeitsleben einer Krankenschwester vergleichbar. Nur dass man nicht zwischen Tages- oder Nachtschicht wechselt, sondern immer beide Schichten machen muss, täglich. Freie Wochenenden gibt es auch nicht mehr. Der Elternteil, der zu Hause bleibt und das Baby betreut (überwiegend sind es die Frauen) streitet dann mit dem Elternteil, das von der Arbeit kommt (überwiegend die Männer), wer am meisten gearbeitet und am wenigsten geschlafen hat. Babys sind niedlich und liebreizend – durchaus. Aber viel öfter rauben sie ihren Eltern den letzten Nerv. Aber das weiß man erst so richtig, wenn man eins hat. Und dann muss man kämpfen wie ein tapferer Soldat an der Front – damit man nicht untergeht im Meer vollgepinkelter Windeln und permanenter Schreie bei Tag und bei Nacht.

Ausgerechnet Pierre (Roland Giraud), Michel (Michel Boujenah) und Jacques (André Dussollier) bekommen in »Drei Männer und ein Baby« (Frankreich 198...