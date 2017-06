In den Fängen der Mafia

Sie ernten Tomaten, Orangen, Mandarinen oder Melonen. Sie schuften täglich bis zu 14 Stunden. Sie hausen in Baracken, zusammengeschustert aus Plastik oder Kartons. Auch in leerstehenden Hütten, Fabriken oder gar Zelten. Sie leben in vielen Fällen ohne fließendes Wasser, ohne Heizung und ohne Strom.

Die meisten der Tagelöhner in Italien – im armen Süden wie im reichen Norden – sind Afrikaner oder Osteuropäer. Es herrschen dieselben ungeschriebenen Regeln: Es gibt keinen gültigen Arbeitsvertrag, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung – und der Tageslohn beträgt höchstens 30 Euro. Häufig abzüglich einer Provision. Bis zur Hälfte des Lohns geht an den Caporale, den illegalen Anwerber de...