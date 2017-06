Widerstandskrieg in Fernost

Am 7. Juli 1937 und in den folgenden Tagen kam es in der Nähe von Beijing zu Gefechten zwischen japanischen und chinesischen Truppen. In der modernen chinesischen Geschichte, die reich an solchen Ereignissen ist, werden diese Vorgänge meist »Zwischenfall vom 7. Juli« oder – nach einem Hauptschauplatz der Kämpfe – »Zwischenfall an der Lugou-Brücke« genannt. Weltweit üblich ist die Bezeichnung »Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke«, weil der Venezianer Marco Polo (1254–1324) das historische Bauwerk in seinen Reisebeschreibungen rühmend erwähnte.

Japanische Besatzung

Manche Historiker betrachten den Vorfall vom 7. Juli als eigentlichen Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Intention dabei ist nicht zuletzt eine Infragestellung des eurozentristischen Blicks auf die Weltgeschichte. Da die damaligen Ereignisse aber weder unmittelbar noch in den nächsten Jahren zum direkten Kriegs­eintritt anderer Staaten führten, ist diese Einordnung nicht hundertprozentig plausibe...