Das Ursachen-Tier

Zwei Wege flieht der Verstand, um im Unendlichen denselben Punkt zu treffen: Sammlung und Zerstreuung. Der Sammelpunkt aller Gedankenflucht heißt Kultur; und liegt in einer Zone äußerster Unerreichbarkeit. Sammlung meint das Herausheben des Geistes durch Zusammenziehung; Zerstreuung meint sein Eintauchen durch Loslassen. Sammlung konzentriert den Geist auf einen immer engeren Kreis immer weiter reichender Gedanken; will Selbstvergewisserung, Abgeschiedenheit und Grenzziehung. Zerstreuung hingegen sucht den Anschluss eines Gedanken an seinesgleichen und an die Gefühle, die ihn begleiten; ihr Ziel ist Selbstvergessenheit, Vermischung und Grenzüberschreitung.

Sammlung und Zerstreuung: Wiewohl dies die beiden geistigen Hervorbringungspole aller Kultur sind, kann, wer in ihr wirkt, nur jeweils eine der beiden Richtungen einschlagen. So lautet das eherne »Kultur-optische Gesetz«. Entweder, man ist auf Sammlung aus, oder auf Zerstreuung.

Falsch wäre nun, das in di...