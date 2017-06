Da wackelt der Überbau

Trump ist im Amt, Macron ist im Amt, und Erdogan geht es auch ausgezeichnet. Das ist die berühmte Demokratie, richtig langweilig wird sie nie. Hat eine entschiedene Linke, demokratisch an die Regierung gewählt, schon mal etwas erreicht? Ja, hat sie. Komischerweise immer nur in Lateinamerika: Allende, der junge Ortega, Chavez ... In Europa dagegen marschiert man traditionell »auf Gedeih (und auf Verderb) / für den Freien Wettbewerb«, wie es Bertolt Brecht 1947 in seinem berühmten Gedicht »Der anachronistische Zug oder Freiheit und Democracy« formulierte.

Und weil bald Bundestagswahlen sind, ist »Freiheit und Democracy« auch das Thema der neuen Melodie & Rhythmus, die sich ja nun schon in der zweiten Ausgabe als »Magazin für Gegenkultur« und nicht mehr als Musikmagazin versteht. Eine verlegerisch richtige Entscheidung, weil aktuelle Popmusik, also, da könnse misch mit jagen. Die ist mal mindestens voll »Im Bann der Klassenhierarchie«, wie hier Moshe Zuck...