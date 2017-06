Wo welcher Aufschwung?

Der Jubel über die konjunkturelle Erholung schwillt an. Abgesehen vom gequälten Griechenland seien sogar die Euro-Randstaaten in bester Verfassung, erzählen uns Wirtschaftsforscher und Zeitungsredakteure. In Deutschland ist schon wegen der bevorstehenden Bundestagswahl ohnehin alles bestens. Hier geht die Arbeitslosigkeit zurück, weil die Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich immer weiter durchgesetzt wird. Das Ifo-Institut in München sagt, es sei gezwungen, seine Erwartung für das Wachstum im laufenden Jahr von 1,5 auf sage und schreibe fast zwei Prozent heraufzusetzen. Das nennen die Wirtschaftsforscher einen Boom. Die ganz Vorsichtigen warnen vor Überhitzung.

Auch da ist etwas Wahres dran. Der Wohnungsmarkt ist tatsächlich »überhitzt«, ein niedlicher Ausdruck für rasant steigende Mieten und Preise für Wohnraum. Lakonisch stellen die Politiker fest, die Mietpreisbremse scheine nicht richtig gegriffen zu haben. Sie geben sogar zu, dass sie ohnehin nich...