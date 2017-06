Galopp rückwärts

US-Präsident Donald Trump will den Welt­energiemarkt mit Kohle, Erdgas und neuen Atomkraftwerken dominieren. Das ist wirklich atemberaubend. Er hätte genausogut ankündigen können, die Handelsmarine der USA werde neue Viermaster bauen und damit den Weltfrachtverkehr aufrollen. Denn inzwischen wird weltweit Jahr für Jahr mehr Geld für neue Windkraft-, Solar- und Biogasanlagen ausgegeben als für Kohlekraftwerke und AKW, doch Trump setzt auf veraltete Technologie. In China wurden Planung und Bau von über 100 Kohlekraftwerken eingestellt, Indien wird über die bereits im Bau befindlichen hinaus in den nächsten zehn Jahren keine benötigen, doch Trump will noch mehr Berge wegsprengen lassen, um die darunterliegende Kohle zu fördern. Fragt sich, wer die kaufen soll. Auch in den USA ging nämlich der Verbrauch des fossilen Brennstoffs in den vergangenen Jahren deutlich zurück, weil sich der Betrieb von Kohlekraftwe...