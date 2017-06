Bombardier baut ab

Der kanadische Bahnhersteller Bombardier will bis 2020 fast jede vierte Stelle in Deutschland streichen. Bis zu 2.200 der 8.500 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Aufsichtsratschef Wolfgang Tölsner gab am Donnerstag allerdings bekannt, alle Standorte in Deutschland würden erhalten bleiben. Bis Ende 2019 soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. In Hennigsdorf bei Berlin sollen von den 2.400 Beschäftigten 500 den Betrieb verlassen. Statt der bisherigen fünf Bahnmodelle wird dort künftig nur noch eins produziert werden. Zudem plant man am Standort den Bereich Forschung und Entwicklung anzusiedeln. In Görlitz soll die Zahl der Mitarbeiter von 1.900 auf 1.100 reduziert werden.

