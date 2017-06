Mieten verdoppelt, Ratten im Hof

Die Mieter im Frankfurter Gallusviertel hätten »die Untätigkeit der Stadt satt«, sagt Michael Martis. Der Oberbürgermeister der Mainmetropole, Peter Feldmann, und Planungsdezernent Mike Josef (beide SPD) schauten zu, wie Mieter verdrängt werden sollen, obgleich sie über die Zustände in der ehemaligen Eisenbahnersiedlung in der Wallauer Straße informiert seien, empörte sich Martis am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt.

Der Wohnblock mit rund 100 Mietparteien gehört der privaten Wohnungsbaugesellschaft Vonovia, die ihnen seit mehr als einem Jahr das Leben schwer macht. Ratten hätten sich im begrünten Hof getummelt, weil Hausmüll nicht abtransportiert worden sei, so Martis. Zuletzt war der Oberbürgermeister nach Mieterprotesten vor dem Rathaus am 8. Februar zur Ortsbesichtigung dort; hatte Schimmel und Feuchtigkeit mit seinem Handy fotografieren, einem an Asthma erkrankten Kind die Hand schütteln können. Vor Journalisten habe das Stadtoberhaupt der Mutter...