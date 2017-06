Geheimdienste waren früh gewarnt

Die deutschen Geheimdienste wussten laut einem Medienbericht schon Anfang des Jahres von Plänen für einen Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul. Sie hätten bereits zu Jahresbeginn einen Hinweis darauf erhalten, dass ein Anschlag auf die Botschaft in der afghanischen Hauptstadt bevorstehen könnte, berichtete das RBB-Inforadio am Freitag auf seiner Website unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) sei sogar schon im Januar darüber informiert gewesen, dass der Anschlag mit einem Tanklastwagen geplant war, hieß es in dem Bericht. In den darauffolgenden Wochen habe es weitere ents...