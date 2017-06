Saures vom Saudi

Saudi-Arabien und seine Verbündeten – die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrain und Ägypten – haben den reichen Kleinstaat Katar am 22. Juni mit einem maximalistischen Forderungskatalog konfrontiert, der selbst in der langen Geschichte der Ultimaten einen Spitzenplatz verdient hat. Von Katar wird verlangt: 1) seine diplomatischen Beziehungen zu Iran abzubrechen sowie die militärische Zusammenarbeit mit Teheran und Ankara zu beenden; 2) alle Verbindungen zu »terroristischen, sektiererischen und ideologischen Organisationen« zu kappen; 3) »terroristische Personen«, »Flüchtlinge und gesuchte Individuen« aus den vier Ländern der saudisch geführten Koalition auszuliefern; 5) das Netzwerk des Senders Al-Dschasira und mehrere weitere Medien zu schließen; 6) die »Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten zu beenden und politischen Flüchtlingen aus den vier Ländern die katarische Staatsbürgerschaft zu entziehen; 7) »Reparationen und Ent...