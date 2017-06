Nur ein bisschen Superstaat

Deutschlands Regierungschefin Angela Merkel (CDU) hat ihre Vorstellungen für die angestrebte Reform der Euro-Zone formuliert. »Mir ist sehr wichtig, dass hierfür die Rahmenbedingungen stimmen. Das bedeutet: Risiken, Haftung und Entscheidungsmöglichkeiten sollten weiterhin in einer Hand bleiben«, sagte die Bundeskanzlerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung in Berlin. Vergangene Woche hatte sie sich prinzipiell offen für französische Vorschläge eines »Euro-Außenministers« und eines »Euro-Zonen-Budgets« gezeigt – Institutionen, bei denen es um Abgabe staatlicher Souveränität gehen und die vermutlich den verfassungsmäßigen Handlungsrahmen auch einer großen Koalition sprengen könnten.

