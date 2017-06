Vorsorglich gekündigt

Die Beschäftigten des insolventen Fahrradbauers Mifa in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) bangen weiter. Wie die Industriegewerkschaft IG Metall am Mittwoch mitteilte, haben die letzten 130 Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten. Die Mehrheit der einst 520köpfigen Belegschaft musste bereits im Februar gehen. »Das ist ein Ärgernis«, sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Steffen Röske. Trotzdem schaue man nach vorne. Denn der Insolvenzverwalter Lucas Flöther habe die Beschäftigten »nur vorsorglich entlassen«, um im Ernstfall nicht über Kündigungsfristen hinaus Lohn zahlen zu müssen. Nach vielen Querelen sei jetzt möglicherweise doch eine Lösung gefunden, so Röske.

»Wir sind zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit einen Vertrag mit einem Investor abschließen können«, erklärte Flöther gegenüber dem MDR. Man sei bereits in guten Gesprächen. Weil die sich noch hinzögen, werde man die Produktio...